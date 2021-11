Genova, respinti all’ingresso di un locale già pieno due albanesi scagliano transenna contro due vigilantes

Due albanesi di 23 e 22 anni sono stati arrestati la scorsa notte per aver aggredito due vigilantes. I due giovani, infatti, volevano entrare in un locale di Corso Italia già pieno. Respinti, hanno pensato bene di lanciare una transenna contro le due guardie, ferendole. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha arrestato gli aggressori che verranno processati per direttissima.