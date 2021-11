Sanremo, aggredito un agente della penitenziaria: prognosi di 10 giorni

Posted on

Savona. Aveva aggredito la moglie in presenza del figlio e l’avrebbe anche minacciata di morte con uno scacciacani. Per questo motivo nei giorni scorsi un sessantenne di Albisola era stato arrestato dai carabinieri. Questa mattina è comparso davanti al gip Fiorenza Giorgi che ha convalidato l’arresto e confermato, per ora almeno, la misura del carcere. […]