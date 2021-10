Savona, 30 anni del Campus: anche la Provincia ha partecipato alla giornata di celebrazioni

La provincia di Savona ha partecipato nella giornata di ieri alle celebrazioni per i 30 anni di Università a Savona. L’evento “1991 – 2021: 30 anni di Università a Savona” è stato promosso da Università di Genova e Fondazione De Mari per celebrare il Campus Universitario di Savona.

Il Polo di Savona – nato nel 1991 nelle aree dove sorgeva la ex Caserma Bligny – rappresenta oggi una vera e propria eccellenza nel panorama universitario italiano. La formula del suo successo è da ricercare nella capacità di coniugare l’offerta didattica di altissimo livello con una appassionata realtà imprenditoriale che anima le aziende che hanno sede nel campus: ad unire queste realtà la visione costante verso il futuro sui temi dell’innovazione tecnologica, la ricerca e la sperimentazione, sempre nel massimo rispetto della sostenibilità e del mondo Green.

Dopo il discorso di benvenuto del Delegato del Rettore per il Campus di Savona, Marco Testa, sono seguiti gli interventi del Presidente della Fondazione De Mari, Luciano Pasquale, del Magnifico Rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino, e del Prorettore alla formazione dell’Università di Genova, Claudio Carmeli. Un momento importante in cui si sono ripercorse le tappe più importanti del Campus, dalle origini ad oggi, e le future sfide passando attraverso la presentazione dell’attuale offerta formativa e dei servizi attuali. I lavori si sono conclusi con una tavola di confronto sull’ecosistema dell’innovazione a Savona.

Il presidente della provincia Olivieri ha avuto il piacere e l’onore di essere presente a questo evento rinnovando la personale e istituzionale adesione al “Progetto del Campus”: fin dall’inizio si è dimostrato un progetto dalle enormi potenzialità e oggi si può festeggiare il grande successo raggiunto.

“Sono veramente felice di aver preso parte a queste celebrazioni. Il Campus Universitario è per Savona e tutto il territorio provinciale un motivo di orgoglio. – dichiara il presidente Olivieri – Tutti gli attori che hanno preso parte alla realizzazione del “Progetto del Campus” possono sentirsi fieri di aver creduto con lungimiranza nel futuro. Il futuro dei giovani offrendo loro una didattica di qualità, e il futuro del mondo imprenditoriale offrendo alle aziende gli spazi per sperimentare e innovare. Due mondi che si intersecano e vivono delle reciproche influenze allo scopo di ottenere le massime competenze”.

“La provincia di Savona è fin dall’inizio tra gli enti e le istituzioni promotrici di questo Progetto: la mia presenza oggi vuole ribadire il sostegno all’Università di Savona, luogo di indiscutibile pregio”.

“Il Campus ospita l’Università con le sue Facoltà, spazi formativi ma anche quelli di accoglienza e di svago con le strutture sportive e un’eccellenza internazionale come la Fondazione CIMA – leader nella prevenzione e gestione delle emergenze atmosferiche argomento quanto mai attuale in questo tempo – di cui provincia ha onore, insieme a Università di Genova, Regione Liguria e Dipartimento Nazionale di Protezione civile, di essere parte. Gli sforzi e gli investimenti di questi 30 anni identificano il Campus come luogo di conoscenza, formazione e innovazione imprenditoriale. Savona e tutto il territorio possono beneficiare e celebrare i risultati raggiunti, pensando anche a grandi progetti per il futuro. Tanti Auguri ‘Università di Savona'” conclude Olivieri.