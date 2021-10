Sanità ligure, Pastorino (Linea Condivisa): “Urgente intervenire affinché le risorse del territorio regionale siano doverosamente organizzate e utilizzate”

Mentre il presidente e assessore alla Sanità Toti non manca di presidiare alle varie inaugurazioni, ultima solo in ordine di tempo quella di ieri all’ospedale Villa Scassi di Genova, i pronto soccorso, soprattutto genovesi, sono sempre più al collasso e questo, sottolinea il capogruppo di Linea condivisa Gianni Pastorino, “nonostante l’estenuante ed encomiabile lavoro del personale sanitario tutto”.

Ci sono numeri che devono far riflettere e che riguardano la sanità ligure: la Regione in dieci anni ha perso circa 6.420 unità di personale, vale a dire più o meno il 30% del suo organico, con una media nazionale del 6,56%. Di fronte a questi dati il consigliere Gianni Pastorino ha presentato un’interrogazione a risposta immediata.

“Attraverso questa Iri interrogo il presidente della giunta e l’assessore competente, le cui cariche come è noto e dibattuto confluiscono nella stessa persona, per sapere specificatamente e nel dettaglio quali siano i livelli di coordinamento, organizzazione e comunicazione di tali strutture, – dichiara il vicepresidente della commissione Sanità Gianni Pastorino – in maniera da evitare qualsiasi forma di contrapposizione o confusione che possa inficiare l’efficienza del nostro sistema sanitario regionale”.