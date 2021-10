Genova, sciopero al porto di Prà: niente accordo e agitazione prolungata fino a domenica

Posted on

Savona. Il geologo Mimmo Filippi, dati storico – geologici alla mano, equipara la situazione della Margonara a quella dei faraglioni di Capri e per questo motivo si dice contrario alla realizzazione di nuove strutture in cemento in quella zona che invece dovrebbe essere protetta così com’è come patrimonio dell’umanità. Dice Filippi: ” Vien da pensare […]