La Spezia, guida con la patente scaduta nel 1990: scoperta settantenne durante un controllo

Guidava con la patente scaduta dal 1990! Una settantenne è finita nei guai dopo un controllo da parte della Municipale che aveva notato l’auto della donna parcheggiata male. Al momento la signore ha dichiarato che non aveva con sè la patente, gli agenti, l’hanno così invitata a presentarsi al comando con il documento entro cinque giorni, ma dai controlli è emerso che il premesso di guida era scaduto da ben 31 anni. La donna si è giustificata dicendo di guidare pochissimo. Per poter rientrare in possesso della patente adesso dovrà ripetere tutti gli esami previsti dalla legge e riconseguire la patente.