Luce e gas, scongiurato aumento delle bollette

All’assemblea di Confindustria, il premier Draghi ribadisce che il “Governo non aumenterà le tasse. Ora i soldi si danno, non si prendono”Il consiglio dei ministri ha approvato infatti il decreto legge che servirà a contenere gli aumenti delle bollette di luce e gas.

Le nuove misure sono a favore di oltre 3 milioni di persone che beneficiano del «bonus energia», nuclei che hanno un Isee inferiore a 8.265 euro annui; famiglie numerose con almeno 4 figli ; percettori di reddito o pensione di cittadinanza; utenti in gravi condizioni di salute. Azzerate le aliquote relative agli oneri generali per circa 6 milioni di piccolissime e piccole imprese con utenze in bassa tensione per 26 milioni di utenze domestiche fino a 16,5 kw saranno azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema.

Per quanto riguarda l’aumento del gas nessun aumento per 2,5 milioni di persone che beneficiano del «bonus sociale gas». Iva in calo fino al 5% in base ai consumi.