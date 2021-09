Calcio, lo Spezia attende la Juventus al “Picco” guardandola dall’alto

Segnali di ripresa dello Spezia che ha riscattato la doppia sconfitta contro Lazio e Udinese espugnando il “Penzo” di Venezia in uno scontro diretto per la salvezza: tre punti che valgono il doppio per la squadra di Motta che dovrà vedersela oggi con la Juventus in piena crisi di risultati e con soli 2 punti all’attivo, frutto di due pareggi. Bianconeri ancora a secco di vittorie ed è una notizia, visto che i piemontesi solo una volta hanno cominciato così male un campionato di calcio. Dovesse mancare l’appuntamento con i tre punti, la Juventus eguaglierebbe il record negativo della stagione 1955/56: unico campionato in cui i bianconeri non hanno vinto alcuna delle prime cinque partite giocate. Lo Spezia avrà, dunque, la possibilità di sfruttare il momento negativo della squadra di Allegri per tentare il colpaccio. Il tecnico delle aquile ha a disposizione quasi tutti gli effettivi ad eccezione di Agudelo,Reca e Colley ma non rischierà Erlic, Allegri ritrova Chiesa e De Ligt con il probabile utilizzo di Kean al posto di Morata. Si gioca oggi alle 18.30

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Nikolaou, Hristov, S. Bastoni; Kovalenko, Borabia, Maggiore; Salcedo, Antiste, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro: Chiesa, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Kean. Allenatore: Allegri.