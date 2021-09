Imbrattato il point della Lega a Savona, Schirru, candidato del centrodestra: “Gesto che non può essere accettato o giustificato”

Angelo Schirru, candidato Sindaco di Savona alla guida della coalizione di centrodestra, commenta: “L’imbrattamento del point della Lega, in via Nizza, è un gesto che non posso non condannare, a nome mio e della Lista Civica che mi sostiene. Le idee differenti e il confronto, anche se aspro, sono elementi essenziali della democrazia. Atti del genere invece non possono essere accettati o giustificati. Mi auguro che la pensino così tutti i candidati alla guida del nostro Comune“: Angelo Schirru, candidato Sindaco di Savona alla guida della coalizione di centrodestra.