Agriturismi, +27% di presenze in più in Liguria nel corso dell’estate

Tra gli oltre 5 milioni di turisti arrivati quest’estate in Liguria, molti di loro l’hanno scelta anche per la capacità di offrire un tipo di turismo “slow”, che punti sulla qualità del territorio e dei suoi prodotti. Lo dimostrano le presenze negli agriturismi che quest’anno sono aumentate del 27,4% rispetto al 2019 e in particolare con +75,61% nell’imperiese, +5,16% nel savonese, +26,54% nell’area genovese e +24,35% nello spezzino. Lo dimostra anche il Rapporto sul Turismo enogastronomico italiano 2021 che ha rilevato come l’enogastronomia sia rilevante al 71% nella scelta della meta per le vacanze, in crescita rispetto al 59% del 2019