Gli studenti liguri tornano sui banchi di scuola: comincia oggi l’anno scolastico 2021-2022

Al via l’anno scolastico 2021-2022. Circa 168mila studenti e 35mila fra insegnanti e personale non docente ripartono in presenza, mentre la didattica a distanza verrà svolta soltanto in caso di alunni positivi in classe e si proceda alla quarantena. Ecco alcune informazioni:

VACCINAZIONI In Liguria sulla platea di personale scolastico complessiva di 35.310 addetti, il 92,35% è stato vaccinato (con prima dose o dose unica con vaccino monodose o altra tipologia con pregressa infezione), dato in linea con la media nazionale (92,10%).

SCREENING Il piano di monitoraggio organizzato a livello nazionale dall’Istituto Superiore di Sanità è pronto, con i primi 1250 test salivari consegnati sul territorio: verranno effettuati ogni 15 giorni, su base volontaria e nelle scuole campione che saranno individuate dalla Direzione Scolastica

DISTANZIAMENTO E TRACCIAMENTO In applicazione della circolare ministeriale dello scorso 11 agosto, anche sul territorio ligure si adotteranno tutte le misure per il contenimento del contagio e la gestione dei casi in ambito scolastico. Mascherina obbligatoria per docenti e personale scolastico e per accompagnatori, ingressi scaglionati. La gestione dei contagi in classe continuerà ad essere affidata alle Asl, secondo i protocolli già in essere

NUMERO VERDE GASLINI PER INFORMAZIONI Sarà disponibile il servizio regionale informazioni Covid dedicato alla scuola a cura dell’Istituto pediatrico Gaslini con il numero verde 800 93 66 60, attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17 (anche via mail a: scuolasicura@gaslini.org)