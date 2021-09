A10, riaperta la galleria Ranco: oggi fino a 18 km di coda!

Posted on

Noli. È stato trovato alle 9.40 l’uomo scomparso ieri pomeriggio in mare mentre faceva il bagno con un amico nello specchio acqueo di Varigotti. Si tratta di un carabiniere in servizio a Roccaverano che si trovava a Noli in vancanza. Aveva 32 anni. Le ricerche, cominciate ieri sera dopo l’allarme lanciato dall’amico che non lo aveva […]