Savona, inaugurato il point elettorale di MArco Russo (Patto per Savona)

E’ stato inaugurato in Corso Italia il nuovo point elettorale di Marco Russo (PAtto per Savona), prossimo candidato sindaco alle Comunali del 3-4 ottobre. “E’ un luogo di ritrovo, nel quale i cittadini ci possono incontrare”, ha detto il candidato. All’interno del point è stata allestita una bacheca in cui ogni savonese potrà inserire messaggi riguardanti la situazione dei vari quartieri segnalando problemi, soluzioni, idee. Nei prossimi giorni verranno presentate le varie liste a sostegno della sua candidatura.