Loano, treno travolge furgone: autista in salvo nessun ferito

Treno contro furgoncino all’altezza di un passaggio a livello a Loano. Secondo la ricostruzione dei fatti, il furgone sarebbe rimasto bloccato sulla sede ferroviaria tra le due sbarre per cause da chiarire mentre si stavano abbassando. L’autista del mezzo si è messo in salvo, l’impatto tra i due mezzi è stato inevitabile e fortunatamente non ha provocato feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del fuoco che hanno disincagliato i mezzi oltre ai soccorsi medici e la Municipale che ha disciplinato il traffico. Disagi inevitabili alla circolazione ferroviaria e a quella sull’Aurelia.