Coronavirus, sono 133 i nuovi casi in Liguria

Posted on

Savona. Chiazze di colore nero sono spiaggiate e depositate sull’arenile savonese e in particolare nella zona litoranea di corso Vittorio Veneto a Savona. Per questo motivo il sindaco di Savona Federico Berruti a firmare oggi pomeriggio un’ordinanza con la quale chiede alla Iplom di Busalla di “attivarsi nel più breve tempo possibile per intraprendere […]