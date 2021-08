Caos Autostrade, Toti: “Ricordiamoci del Morandi anche quando siamo in coda”

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti è tornato sul caos autostrade di ieri: “Tre giorni fa, tutti insieme, come ogni anno, abbiamo ricordato le vittime del ponte Morandi. Vittime di una incuria su cui la magistratura dovrà presto fare giustizia dovuta alle loro famiglie e a un Paese intero. E che la Liguria paghi decenni di mancate manutenzioni lo sappiamo tutti. Se avessimo la macchina del tempo forse si potrebbe recuperare in altro modo risparmiando a tutti tanto dolore, ma siccome nessuno l’ha ancora inventata, oggi l’unico modo per rimediare sono i cantieri, per mettere in sicurezza quel che qualcuno nel passato ha lasciato che si degradasse”, ha affermato.

“Tutta la rete autostradale ha bisogno di gigantesche opere per evitare di ritrovarci a piangere altre vittime. Alcuni cantieri possono essere “spalmati”, “diluiti” nel corso del tempo, altri però, per i tecnici, sono urgenti, perché intervengono su situazioni che altrimenti sarebbero troppo pericolose. Ogni settimana ci adoperiamo per coordinare i cantieri in modo da mitigare i danni per quanto possibile, nonostante la Regione non abbia competenza diretta sulle infrastrutture. A volte non si può: come nel caso del cantiere sulla A10 a Genova di questi giorni. È stata scelta questa settimana perché studiando i flussi di traffico era quella con meno circolazione, con i lavoratori in ferie, i porti quasi fermi e i turisti già arrivati nei luoghi di villeggiatura

Questo ovviamente non elimina problemi e disagi, anche gravi. Ma, mentre perdiamo in coda qualche ora della nostra vita, pensiamo invece a chi quella vita l’ha persa nell’estate di 3 anni fa e che magari avrebbe preferito qualche cantiere, qualche ora di coda, ma un’autostrada sicura.

Non esiste una soluzione semplice per rimediare ai danni del passato, ma come per il Ponte San Giorgio, ce la faremo. Il resto è brutta politica di chi non sapendo dare buoni consigli… riesce sempre e comunque a dare il cattivo esempio”, ha concluso.