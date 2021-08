Albenga, al via la campagna di sensibilizzazione “Abbiamo una sola terra, tuteliamola!”

Il Comune di Albenga, in collaborazione con SAT, ha dato il via a una nuova campagna di sensibilizzazione ambientale volta a raggiungere cittadini e turisti invitandoli ad effettuare la raccolta differenziata nella maniera corretta e a non abbandonare indiscriminatamente i rifiuti sul territorio.

Afferma l’assessore all’ambiente del Comune di Albenga Giovanni Pollio: “Rispettare l’ambiente nel quale viviamo significa, innanzitutto, rispettare noi stessi.

È importante assumere un comportamento responsabile anche nei piccoli gesti della vita quotidiana, solo così potremo restituire ai nostri figli e nipoti un mondo migliore di quello che abbiamo ereditato noi stessi.

Abbiamo solo una terra! Non dobbiamo distruggerla, ma amarla e tutelarla”.

“È troppo facile pensare ‘Tanto non posso cambiare le cose’, ‘Va beh, un mozzicone di sigaretta in più o uno meno non fa differenza’. Non è così! – spiega Pollio – Se tutti noi iniziassimo a differenziare i rifiuti nella maniera corretta, a non gettare mozziconi, plastica, mascherine usate a terra,a spegnere il motore della nostra auto quando siamo fermi ad un passaggio a livello, quando scendiamo pochi istanti dalla vettura per fare una commissione o anche solo quando ci fermiamo a parlare con un amico, daremmo un significativo contributo per evitare l’inquinamento del nostro mare, dei boschi, dei fiumi, dell’aria che respiriamo e delle nostre città.

Solo attraverso il comportamento responsabile, attivo e propositivo di ciascuno di noi, insomma, le cose possono cambiare realmente.”

Continua l’assessore Pollio: “Dobbiamo modificare il nostro comportamento e prima ancora il nostro atteggiamento nei confronti delle tematiche ambientali. Inquinare meno non dovrebbe essere un obbligo pesante da rispettare, ma un modo per tutelare i nostri stessi diritti, in primis il diritto a vivere in un mondo più pulito. Per questo come Comune e in collaborazione con SAT, stiamo portando avanti campagne di sensibilizzazione rivolte agli adulti, attraverso pubblicità progresso e manifesti informativi, e ai bambini attraverso giochi, lezioni divertenti e disegni .Rispettiamo il mondo che ci appartiene e al quale noi apparteniamo!” conclude l’assessore Giovanni Pollio.

Ricordiamo che la SAT nel periodo estivo ha aumentato i passaggi di ritiro rifiuti sia per quel che concerne le campane che per i cestini gettacarta.

È stato inoltre potenziato lo sfalcio dell’erba e la cura del verde pubblico così come il lavaggio delle strade e dei vicoli del Centro Storico.

Resa inoltre disponibile la consegna gratuita delle chiavi per le campane a tutti i cittadini attraverso due punti di distribuzione: il Centro di Raccolta SAT presso l’ex Caserma Turinetto e lo Sportello del Cittadino presso il palazzo Ester Siccardi su viale Martiri della Libertà n.1.

Al seguente link tutte le informazioni utili sul tema raccolta differenziata: https://www.satservizi.org/comune/albenga/

Numero verde SAT: 800.966.156