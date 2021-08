Vaccino anti COVID, Toti: “A Ferragosto oltre 1300 somministrazioni”

Posted on

Genova. Sono circa 70 i volontari dell’antincendio boschivo ligure che in queste ore si sono attivati nelle operazioni di supporto in Piemonte per fronteggiare l’emergenza incendi. “Ringrazio tutti i volontari – dice l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai – per il loro impegno. Regione Liguria non farà mancare il proprio aiuto a Piemonte e Lombardia in questa difficile […]