E’ morto Padre MArio Galli, frate agostiniano e cappellano della Sampdoria dello scudetto. E’ mancato in seguito ad una malattia. Aveva festeggiato i 50 ani di sacerdozio nel 2015 ed era parroco della chiesa della Consolazione in Via XX Settembre a Genova dove domani alle 11.45 si svolgeranno i funerali.

Foto. GenovaSì.it