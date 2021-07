Green Pass, oggi la cabina di regia del CTS

“Sull’estensione del Green Pass l’idea è quella di pensare ad una modulazione e gradualità a seconda del quadro della Regione, si possono cioè prevedere intensificazioni dell’utilizzo a seconda della situazione”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Costa. Si pensa anche a un pass a “due velocità”: ad agosto per l’accesso a bar e ristoranti al chiuso e uno in autunno per i trasporti. Oggi si riunisce la cabina di regia del CTS che chiarirà più dettagliatamente le particolarità del green pass ma anche sull’obbligo vaccinale per alcune categorie come quella degli insegnanti.