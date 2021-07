Un uomo di 41 anni è stato denunciato dalla Polizia per aver spruzzato addosso ad un’altra persona lo spray urticante al peperoncino al culmine di una lite avvenuta nei pressi della fermata della metropolitana “Canevari”. Coinvolti anche alcuni controllori di AMT che erano intervenuti per sedare il litigio e che sono stati anch’essi intossicati dallo spray. Sul posto è poi intervenuta la Polizia. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice giallo.