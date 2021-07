Vaccino anti COVID, successo tra i giovani per l’ultimo open day. Giovedì nuovo open night

Posted on

Il Garante per i diritti dei minori Francesco Lalla e il responsabile dell’ufficio regionale Dario Arkel entrano nel dibattito scoppiato nelle settimane scorse anche in Liguria sugli affidi, dopo le indagini su presunti abusi compiuti in Emilia Romagna, e lanciano una proposta: creare un sistema rinnovato per i minori che veda insieme istituzioni e terzo […]