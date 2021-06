Coronavirus, nessun morto in Liguria nelle ultime 24 ore

Posted on

Finale Ligure. In fondo le belle notizie sono come quelle brutte: non arrivano mai sole. Alla vittoria contro il Montecatini, i giallorossi aggiungono la soddisfazione per avere ufficializzato l’arrivo dell’attaccante argentino Santiago Sogno. La firma del nuovo centravanti finalese è arrivato contestualmente alla gara odierna. L’incantesino “Borel” era già stato infranto in occasione del 3-2 […]