Sanremese, le precisazioni della società in merito all’incidente del furgone del club

La Sanremese Calcio, in riferimento ai fatti avvenuti ieri sera, al fine di evitare l’avvicendarsi di racconti non veritieri, precisa che i calciatori coinvolti si trovavano fuori dai loro alloggi all’insaputa della Società e che, ovviamente, non erano autorizzati ad essere all’esterno oltre l’orario consentito dal coprifuoco.

In modo particolare, la Sanremese precisa inoltre che il furgone del Club, utilizzato abitualmente per andare a cena, è in uso ai tesserati esclusivamente per tale spostamento e sarebbe dovuto essere parcheggiato nel piazzale dello stadio Comunale entro le ore 21.

Rammaricata per l’accaduto, precisando che fortunatamente non ci sono stati danni né a persone né a cose, se non al furgone del Club, la Sanremese si riserva di prendere ulteriori provvedimenti nei confronti dei tesserati coinvolti nell’incidente, ritenendo l’accaduto non solo contrario alle disposizioni anti Covid ed alle Norme generali (su cui chi di dovere farà i propri accertamenti) ma anche al Regolamento interno del Club.