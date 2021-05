Genova, lasciò eredità ad associazioni onlus: Marisa Cavanna verrà ricordata con una targa

Posted on

Con l’anno nuovo, Assessori e Consiglieri della Lista Civica si adopereranno in nuove iniziative per la città. Si è completata anche quest’anno l’operazione “albero di Natale” promossa e portata a termine dalla Lista Civica 2.0 Caprioglio Sindaco. Due abeti sono stati consegnati alla scuola Primaria del Santuario e alla Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” per permettere […]