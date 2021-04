Enoteca Regionale della Liguria, il nuovo sito dedicato alle eccellenza vitivinicole della regione

È online il nuovo sito dell’Enoteca Regionale della Liguria, uno spazio rinnovato per promuovere non solo i vini regionali, ma anche prodotti agricoli e agro-alimentari locali. All’interno, eventi, approfondimenti e anche un magazine online dedicato.

Sono 120 le aziende produttrici che partecipano al progetto e che grazie anche all’Enoteca mantengono stretto il legame con i loro consumatori, facendo conoscere le loro storie e i metodi di lavorazione, in particolare quelli legati alla produzione biologica e integrata, a livello nazionale e internazionale. Nel sito è inoltre possibile ordinare bottiglie di pregio direttamente da casa: l’elenco delle aziende vitivinicole liguri, dalla Spezia a Imperia, è in continuo aggiornamento, con anche le 8 Igp riconosciute e i 30 vitigni d’eccellenza selezionati