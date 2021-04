Albenga, lite tra nordafricani per un prestito mai restituito: un ferito

Rissa con coltello ieri pomeriggio ad Albenga, dove i Carabinieri sono intervenuti per sedare una lite tra due nordafricani. A scatenare l’aggressione un prestito di poche decine di euro non restituito. A dare l’allarme le numerose segnalazioni arrivate al numero unico da parte di residenti e passanti. Sul posto anche il 118 per soccorrere uno dei due contendenti rimasto ferito al collo da una coltellata. Le ricerche dell’aggressore, che nel frattempo era fuggito, hanno portato alla denuncia per lesioni di un marocchino di 41 anni, per la vittima la prognosi è di 7 giorni.