Coronavirus, 395 contagi in Liguria nell’ultimo giorno. Somministrato il 56% dei vaccini consegnati

Casi totali da inizio emergenza = 64.671 (+395) Attualmente positivi = 6.563 (90) 751 (-45) in ospedale (di cui 62 in terapia intensiva / TI, -3) 4.251 in isolamento domiciliare (+19) Dettaglio 395 nuovi casi per residenza: IM: 56 SV: 89 GE: 148 (di cui 120 di Asl3, 28 di Asl4) SP: 98 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4 Guariti = 55.044 (+287)

Deceduti = 3.064 (+18) Tamponi = 754.313 (+4.442) Tamponi antigenici rapidi = 188.772 (+2.284) Ospedalizzati = 751 (62 TI) Asl1 = 70 (7 TI) Asl2 = 118 (8 TI) San Martino = 197 (24 TI) Galliera = 83 (3 TI) Gaslini = 2 Asl3 Villa Scassi = 68 (6 TI) Asl4 = 67 (5 TI) Asl5 = 146 (9 TI) Attualmente positivi per residenza = 6.563IM = 692SV = 1.484GE = 3.050SP = 1.058Fuori regione = 107Altro o in fase di verifica = 172 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 4.073 Asl1 = 557 Asl2 = 1.281 Asl3 = 1.227 Asl4 = 409 Asl5 = 599

Vaccini Covid consegnati 47.120 somministrati 26.321 (56% dei consegnati) Dosi effettuate dal 27/12 a ieri (tra parentesi quelle programmate oggi) Asl1 = 3.391 (344) Asl2 = 4.138 (420) Asl3 = 5.315 (739) Asl4 = 2.920 (392) Asl5 = 2.439 (324) Galliera = 552 (108) Gaslini = 1.064 (150) San Martino = 3.120 (450) Evangelico = 401 (54) TOTALI = 23.340 (2.981)