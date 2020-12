La neve ha imbiancato la costa ligure: disagi alla circolazione ferroviaria e su autostrade

La neve è arrivata, pochissimi centimetri di coltre bianca hanno imbiancato la costa savonese da Celle ad Albisola. Disagi si sono registrati sulla linea ferroviaria dove i treni regionali sono rimasti bloccati alla stazione di Albisola a causa degli scambi ghiacciati alla stazione di Savona e viaggiano con un ritardo tra i 20′ e i 30′. Il traffico sulla viabilità ordinaria è rallentato ma scorrevole. Neve è segnalata a Genova Bolzaneto, a Savona, a Vado Ligure, a Varigotti, a Celle Ligure, a Finale Ligure, a Pietra Ligure, a Genova Voltri, a Spotorno, a Borgio Verezzi. Ricordiamo che fino alle 12 è prevista allerta meteo. In corso interventi dei Vigili del fuoco per liberare le strade da rami caduti a causa del peso della neve e per soccorrere alcune auto andate di traverso sulla SS del “Colle di Cadibona” alle spalle di Savona. Rischio gelicidio, sparso sale sulle strade di alcuni comuni. Nevica sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio per la A10 e la Diramazione Predosa-Bettole, sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Busalla, sulla A10 Genova-Savona tra Celle Ligure e Savona e sulla A6.

Rete Ferroviaria Italiana ha attivato i piani neve e gelo su alcune linee della Liguria, Piemonte e Lombardia. Nell’area nord-ovest è prevista una offerta di servizio ridotta per le linee: Genova – Busalla – Tortona (cancellata la relazione Busalla – Genova); Genova – Ovada – Acqui Terme; Alessandria – Arquata; Novi – Arquata – Genova; Savona – San Giuseppe di Cairo (interessati treni delle linee Alessandria – Savona, Torino – Savona e Fossano – San Giuseppe di Cairo); Novi Ligure – Arquata Scrivia; Genova – Milano.

La A6 fa sapere che è chiuso lo svincolo Bivio A6/A10 Savona in direzione A10 Genova causa recupero mezzi (Inizio evento ore 07:05 del 28-12-2020); il traffico, sia leggero che pesante, dovrà uscire a Savona con possibilità di rientro per Genova.

Meteo, allerta meteo di ARPAL: arancione per neve e temporali

https://www.facebook.com/104news/videos/3526559044046975

https://www.facebook.com/104news/videos/204705981370838











AGGIORNAMENTI IN CORSO