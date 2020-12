Diocesi Savona-Noli: “E’ un avvento molto particolare”

“Stiamo vivendo un Avvento inevitabilmente molto particolare e la proposta diocesana per il periodo che ci prepara al Natale tiene conto di questo complesso frangente concentrando lo sguardo su due priorità: da un altro la difficile situazione, umana ed economica, causata dalla pandemia, dall’altro il cammino verso il Sinodo, che ripartirà nel 2021.” Lo ha reso noto la Diocesi di Savona-Noli. “La prima attenzione si esprime in tre modi: la consueta colletta di domenica prossima, terza di Avvento (13 dicembre), che si è scelto di destinare questa volta al fondo diocesano di solidarietà “Insieme per ripartire”, istituito dal vescovo Marino nel maggio scorso e rivolto alle famiglie e alle persone economicamente più colpite dall’emergenza sanitaria; il percorso di avvicinamento al Natale, a cura dell’Ufficio liturgico diocesano, che i bambini e le famiglie possono condividere con disegni da colorare e candele da accendere; infine la proposta di quattro gesti di prossimità che, a livello personale e comunitario, possono aiutare a non smarrire i valori di umanità di cui tanto c’è bisogno in questo momento. Quattro piccole proposte (ideate dalla segreteria del Sinodo) da vivere nelle settimane di Avvento sotto lo slogan “Non perdere il filo, prendi il largo” che richiama il titolo del Sinodo diocesano. Terza domenica (la prossima 6 dicembre): “Non perdere…il filo dell’attenzione” (e saprai vedere gli “invisibili”) con l’immagine di una persona che esce di casa e si fa vicino a chi è senza dimora”.

Ulteriori informazioni sul sito www.chiesasavona.it nonché sul numero di dicembre de Il Letimbro.