Savona, Comunali 2021: nasce su Facebook la pagina “Patto per Savona” a sostegno di Marco Russo

“In questi cinque anni di studio, incontri e confronti, il Laboratorio per Savona è cresciuto, coinvolgendo centinaia di persone, condividendo esperienze ed arricchendosi di competenze e capacità di elaborare visioni strategiche, che ora mette a disposizione di una nuova realtà destinata a tradurre in fatti concreti un progetto di rinascita e sviluppo della nostra città”. E’ il messaggio contenuto nella nuova pagina facebook “Patto per Savona” che fa capo al possibile candidato sindaco alle Comunali 2021, Marco Russo, nell’area del centro sinistra, che presenterà il suo progetto ad un incontro all’assemblea comunale del Partito Democratico in programma oggi e su cui seguiranno valutazioni da parte del partito. Una città: “giusta”, perché capace di prendersi cura di tutti i suoi cittadini ed in cui si viva bene, “attrattiva”, perché capace di attrarre persone, idee, investimenti e opportunità “dinamica”, perché capace, nel solco della sua storia, di cambiare per interpretare lo spirito del tempo”, conclude il messaggio di presentazione.