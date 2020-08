Toti “chiama” la sindaco di Vado, Monica Giuliano (Pd): ” Lei tra i migliori, abbiamo affinità amministrative: la stimo”

La visita del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel Savonese, con tappe a Vado Ligure, Albisola e Varazze è stata anche l’occasione per fare il punto della situazione con le amministrazioni comunali e i sindaci del territorio. C’era curiosità e anche attesa per sentire le parole del governatore dopo che la Sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano, non ha nascosto il suo appoggio all’attuale Presidente ricandidato, suscitando il disappunto del Pd, suo partito di appartenenza. Giovanni Toti, ha espresso apertamente il suo apprezzamento per quanto fatto dalla Sindaco Giuliano, “chiamandola” in un certo senso nel suo partito Cambiamo!

“E’ tra i migliori sindaci del territorio, ci sono affinità amministrative e ha tutta la mia stima”. Ma ecco nel dettaglio le parole del Presidente della Regione Liguria