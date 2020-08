Arenzano, addirittura un frigorifero sulla carreggiata della A10

Ormai ne stanno accadendo di tutti i colori sulle autostrade liguri. Oltre al disagio per la viabilità con conseguenze disastrose su turismo ed economia, gli automobilisti devono anche avere mille occhi per evitare di scontrare ostacoli che talvolta si trovano sulla carreggiata E’ quanto accaduto questa mattina sulla A10 tra Arenzano e il bivio A10-A26 quando alcuni automobilisti hanno segnalato alla Polizia Stradale la presenza di un frigorifero sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada che hanno rimosso l’ostacolo, la cui presenza ha rischiato di creare situazioni di pericolo per il traffico.

