Indagine de “Il Sole 24 Ore” sul gradimento degli amministratori pubblici: cresce Toti (+13,6%)

Ci sono il governatore del Veneto, Luca Zaia e il sindaco di Bari Antonio Decaro, Toti, Presidente della Regione Liguria in ottava posizione con un incremento del 13,6% e la sindaco di Savona, Caprioglio al 52° posto. E’ l’esito dell’indagine de “Il Sole 24 Ore” Governance Poll 2020 che stabilisce l’indice di gradimento degli amministratori pubblici delle nostre regioni e dei nostri comuni. L’indagine è stata condotta Noto Sondaggi. La domanda attraverso la quale si è sviluppata l’indagine condotta dal 5 al 30 giugno era semplice: è stato chiesto a un campione di 1000 elettori per chi votassero in caso di elezioni oggi: “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del presidente della Regione. Se domani ci fossero le elezioni regionali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale presidente della Regione?” è stato il quesito.

Per quanto riguarda i sindaci, a Savona il consenso per Ilaria Caprioglio è+ salito dal 52,9% del 2016 al 53.4%, con un lieve incremento del +0.5%. In Liguria ottimo terzo posto per MArco Bucci, sindaco di Genova (+8,5% rispetto a tre anni fa); male Scajola che a Imperia rispetto al 2018 ha perso il 4,8%.