Regionali 2020, Niero (PD): “Ribadiamo la necessità di una svolta in tema di infrastrutture”

“Lavoro e infrastrutture nel comprensorio savonese”, doveva essere il tema al centro dell’incontro di oggi con il candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa a Savona e Alessandro Berta, direttore dell’Unione Industriali di Savona.

Commenta Massimo Niero, sindaco di Cisano sul Neva e candidato consigliere alle prossime Regionali nelle fila del PD: “Peccato però che non ci sia stato concesso lo spazio in piazza Sisto, decisione assurda dell’amministrazione di centrodestra a Savona che si dimostra faziosa e poco incline al confronto. E’ chiaro che il centrodestra aveva paura del nostro incontro programmatico con le imprese e i lavoratori, motivando la sua scelta con ragioni di sicurezza sanitaria sulle quali erano già state prese le misure del caso“.

“Abbiamo parlato con le gente e i cittadini, ribadendo quanto per il savonese e soprattutto il ponente sia necessaria una svolta in tema di infrastrutture, in particolare su ferro, per sostenere l’economia portuale e i collegamenti con il Piemonte”.

“Condividiamo le preoccupazioni dei sindacati, in quanto sulle tratte ferroviarie Savona – Torino e Savona – Alessandria la Regione non ha mantenuto gli impegni che erano stati indicati nell’ambito del contratto di servizio con Rfi, ovvero il secondo binario nella tratta Savona-Altare e un nuovo tronco tra Ceva e Altare”.

“Quanto per il ponente savonese e il suo congestionamento, il raddoppio ferroviario inserito nel piano strategico ‘Italia Veloce’ sarà decisivo e in Regione bisognerà sostenere l’opera con tutte le nostre forze, questo anche per la mobilità dei turisti”.

“In questi anni in Regione è mancata una vera regia e coordinamento operativo, capace di tutelare gli interessi del nostro territorio: il nodo infrastrutturale, in particolare nell’ambito ferroviario, è una sfida decisiva per la competitività del ponente e della provincia intera e aiuterà ad alleggerire il trasporto su gomma. Senza questo sarà difficile avere sviluppo e lavoro”.

“Nel nostro programma questo è un tema chiave che vogliamo perseguire con forza e determinazione”.

