Caos Autostrade, Toti è furioso: “Neppure una riga per rispondere alle nostre richieste: si tratta di maleducazione e mancanza di rispetto”

La consueta mattina di blocco del traffico autostradale ha scatenato la reazione del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che non le ha mandate a dire alla Ministra delle Infrastrutture De Micheli: “Un’altra mattinata di follia sulle autostrade della Liguria. Un’ispezione notturna non ha rispettato i tempi di riapertura e la tratta tra la A26 e Arenzano è tuttora chiusa.

Dal Ministero dei Trasporti neppure una riga per rispondere alle nostre richieste. Neppure una. Oltre all’incompetenza, si tratta di maleducazione e mancanza di rispetto per le migliaia di persone intrappolate nelle Autostrade. L’arroganza e l’incapacità di un Ministro e di un Governo non erano mai arrivate a tanto. Queste scelte, come denunciano gli imprenditori oggi su Il Sole 24Ore, stanno distruggendo la nostra economia e mettono a rischio la salute e la vita delle persone, come hanno scritto ieri i responsabili del nostro 118, che quotidianamente vedono le loro ambulanze inchiodate nel traffico con i malati a bordo.

Ripeto: dal Ministero dei Trasporti neppure due righe! Questa è la leale collaborazione prevista dalla nostra Costituzione!

