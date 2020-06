Loano, rissa nella notte sul Lungomare: accoltellato un 30enne

I carabinieri stanno indagando su una rissa sfociata con un accoltellamento di un 30enne di Pietra Ligure avvenuta ieri sera. A fronteggiarsi due gruppi di giovani. Le indagini avrebbero

portato all’identificazione di un sudamericano residente in Piemonte attualmente in stato di fermo, per il ragazzo accoltellato è stato necessario il trasporto al Santa Corona di Pietra Ligure.

