La Regione Liguria ha trovato l’accordo di concerto con l’ASL 2 Savonese la ASL 1 Imperiese per ospitare nei 50 posti letto disponibili nella Scuola di polizia penitenziaria di Cairo i pazienti positivi al COVID-19 in dimissione ma che non possono trascorrere la convalescenza a casa. In questo modo la struttura valbormidese assumerà una funzione analoga a quella della nave di GNV ancorata al Porto di Genova e allestita con la stessa finalità.

