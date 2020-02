A La Corrida Matteo Pisano, giovane fisico valbormidese

E’ di Dego ma vive a Genova

Ha dimostrato grande ironia e simpatia, Matteo Pisano, il giovane fisico di Dego che ha partecipato alla prima puntata de La Corrida questa sera. Matteo ha proposto un monologo su scienza e tecnica che non ha ottenuto l’apprezzamento del pubblico che ha attribuito alla performance una bordata di fischi. Matteo Pisano è conosciuto per avere ricevuto un premio all’Istituto di Fisica nazionale di Roma per avere inventato un frigorifero che impiega una parte del calore emesso per autoalimentarsi, invenzione che gli è valsa la partecipazione in Giordania in occasione del’Expo Sciences asiatico di Amman.