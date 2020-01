Savona si prepara ad onorare la memoria di Sandro Pertini con una settimana di iniziative

La Sindaco Caprioglio smorza le polemiche e scrive a Umberto Voltolina

Un libro e una settimana di iniziative per ricordare la figura di Sandro Pertini nel trentennale della sua morte. Dal 17 al 24 Febbraio Savona ricorderà la figura del Presidente più amato dagli italiani raccontando la sua vita, la sua passione politica e gli esordi sulla scena politica. Il calendario delle iniziative è stato presentato oggi a Palazzo Sisto IV dalla Sindaco Ilaria Caprioglio, dal Professore Giuseppe Milazzo e dai rappresentanti delle associazioni. Il progetto è regionale e vede coinvolti l’Istituto ligure e savonese della Resistenza e avrà momenti a Genova, Imperia e Savona. Il momento clou sarà ovviamente quello che si terrà nel capoluogo della Torretta il 20 febbraio con l’incontro al Teatro Chiabrera alle 10.30 con i ragazzi delle scuole, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il Senatore Ugo Intini. Durante quell’incontro verrà ufficialmente presentato il libro scritto dal Professor Giuseppe Milazzo dedicato alla figura di Sandro Pertini, altri momenti di rilievo saranno il 17 febbraio l’inaugurazione della mostra all’Archivio di Stato in cui verranno esposti dei documenti che saranno visibili fino al 28 febbraio mentre Sabato 22 il Museo Pertini sarà aperto e visitabile.

Giuseppe Milazzo parla del libro su Sandro Pertini che verrà ufficialmente presentato il 20 febbraio

E’ solo una piccola parte di ciò che la città di Savona intende dedicare alla memoria di Sandro Pertini, infatti si concluderanno a breve i lavori di riqualificazione dell’ex Ospedale San Paolo che cambieranno il volto di uno degli angoli più importanti del capoluogo, la ristrutturazione dell’ edificio prevede tra le opere di urbanistica la creazione di due piazzette che verranno intitolate a Sandro Pertini dove verrà collocata la statua. A questo proposito va sottolineato che non esiste ancora una data precisa dell’inaugurazione dell’opera e di tutto il complesso, motivo per cui non si è potuta verificare la coincidenza tra le celebrazioni del trentennale della morte e la cerimonia di inaugurazione della piazza e dell’opera.

A margine la Sindaco Caprioglio ha voluto chiarire e azzerare le polemiche che si erano susseguite nelle scorse settimane sulla decisione del cognato di Pertini,Umberto Voltolina, di non presenziare all’inaugurazione della statua a causa della mancata inclusione della presidente dell’associazione Elisabetta Favetta tra i membri della commissione giudicatrice dell’opera. “Nessuna motivazione politica- ha detto la Sindaco che ha scritto una lettera a Umberto Voltolina per chiarire l’equivoco– la commissione è stata scelta sulla base di nomi di rilievo nazionale per avere la possibilità di avere nomi di assoluto spessore affinchè quest’opera avesse il massimo risalto. Quando si lavora in squadra è necessario il rispetto- ha proseguito la Sindaco-se i 3/4 hanno un’idea divergente dall’altro quarto, questo si deve adeguare e comunque “Chi organizza qualcosa poi fa un passo indietro e così hanno fatto l’amministrazione, la San Paolo Spa e la Storia Patria. Non ho mai risposto in maniera offensiva a Elisabetta Favetta, ma ho capito che non sempre accetta il dialogo. Non ho scelto io nomi della commissione ma gli uffici comunali”.

La Sindaco di Savona legge il contenuto della lettera indirizzata a Umberto Voltolina per smorzare le polemiche sulla mancata inclusione di Elisabetta Favetta nella commissione giudicante sulla statua dedicata a Sandro Pertini

L’altra polemica riguardava il mancato invito di Umberto Voltolina all’inaugurazione delle due piazze: “Nessuna esclusione, semplicemente gli inviti non sono stati ancora diramati perchè c’era incertezza sulla data di inaugurazione della statua”.