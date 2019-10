Mancati finanziamenti europei per il settore agricolo

Franco Vazio (Pd): “La Giunta Toti è lo specchio dei fallimenti: ieri la Sanità oggi l’Agricoltura. Il presidente ha le stesse responsabilità dell’assessore leghista Mai che ha sempre difeso.

Dopo il naufragio dei risarcimenti alluvionali ora traguardiamo con preoccupazione quello dei finanziamenti europei in un settore strategico per l’economia del nostro territorio. Il fatto che una regione come la nostra sia agli ultimi posti per l’erogazione dei contributi è una cosa gravissima e inconcepibile.

La Regione non è riuscita a soddisfare le tante domande provenienti dalle aziende, dimostrando grosse carenze gestionali e mettendo a rischio il comparto agricolo che aspettava risorse importanti.

Ci è parso ridicolo inoltre chiedere ad Agea l’utilizzo del software della regione Marche, dimenticando che esiste, in teoria, Liguria Digitale.

I fatti parlano da soli, non esistono scuse o giustificazioni di sorta rispetto a questo disastro amministrativo, che pagano a proprie spese gli agricoltori savonesi e liguri.

Guardiamo ora se qualche associazione o qualche impresa agricola li riesce ancora a difendere”.