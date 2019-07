Andora, consegnata la Bandiera Blu 2019 al Porto

Il sindaco Mauro Demichelis ha sottolineato il grande impegno di promozione ambientale da sempre portato avanti dal porto

Questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna ufficiale della Bandiera Blu al Porto di Andora da parte della FEE. L’approdo turistico andorese, che si fregia anche della certificazione ambientale ISO 14001 e di quella di Marina Resort, si aggiudica il riconoscimento della FEE ininterrottamente dal 1987.

Il sindaco Mauro Demichelis ha sottolineato il grande impegno di promozione ambientale da sempre portato avanti dal porto e dall’AMA che coinvolge sia i dipendenti che i diportisti in buone pratiche a favore della salvaguardia del mare,anche con l’aiuto delle associazioni e degli operatori locali.

“La consegna del vessillo è un’occasione per sottolineare l’impegno di tutti coloro che lavorano nel nostro porto e coadiuvano l’AMA nel suo impegno per il miglioramento dei servizi dell’approdo – ha detto il primo cittadino di Andora – Mi fa piacere ringraziare i membri del Cda di AMA Francesco Bruno, Laura Carletti e Alessandro Viarino, il Direttore Eugenio Ghiglione e tutti i dipendenti, la Capitaneria di Porto, l’Aeronautica Militare, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, il Comando Carabinieri, don Stefano Caprile, tutti gli operatori e le Associazioni che, a vario titolo, hanno contribuito a questo importante risultato, coordinati dalla FEE Liguria, per la quale ringrazio i rappresentanti regionali il notaio Franz Savastano e la signora Albina Nocca“

