Danneggiata dall’alluvione del 2016

La Regione Liguria ha concesso un finanziamento di oltre 300 mila euro al comune di Calizzano per i lavori di messa in sicurezza delle strade che conducono in località Manorè e Vetria, danneggiati dall’alluvione del novembre 2016. Il piano economico-finanziario dell’intervento ammonta a 320 mila euro, di cui 16 mila a carico dell’Amministrazione comunale. Il Fondo Strategico Regionale 2019 interverrà con la concessione di un contributo di 304 mila euro.