Loano, al via oggi “Architettura e Spazio urbano A”

In mostra i progetti degli studenti del primo anno del corso di laurea magistrale in “Architettura Costruzione Città” del Politecnico di Torino

Gli inaugurano oggi la mostra “Architettura e spazio urbano A” alle 17 nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria. All’inaugurazione parteciperanno il sindaco Luigi Pignocca e i docenti del Politecnico di Torino. La mostra sarà visitabile fino a giovedì 11 luglio negli orari di apertura di Palazzo Doria.

La mostra nasce dal sostegno che per l’anno accademico 2018-2019 il Comune di Loano ha dato ad un laboratorio di progettazione del Politecnico, a cui hanno partecipato 43 studenti divisi in undici gruppi, che si è svolto nell’area limitrofa alla colonia marina della Città di Torino, il cui rilancio è al centro di un progetto del Comune di Loano e del Comune di Torino.

Occorre quindi ripensare la residenza temporanea collettiva degli ostelli, quella semi-collettiva degli alberghi o quella privata dei residence? Per ragionare sul tema i docenti hanno proposto un “caso studio” che potesse dare l’opportunità di una indagine realistica. Loano è stata scelta per la sua grande pertinenza con il tema progettuale: città di turismo balneare con una popolazione che aumenta di circa cinque volte nel periodo estivo (da circa 12 mila a circa 60 mila presenze); con una conseguente forte pressione sulla residenza temporanea e al tempo stesso una urgente necessità di qualità urbana per i residenti fissi.

I progetti degli studenti del laboratorio hanno risposto alle esigenze espresse dall’amministrazione con soluzioni che vanno dall’utopia al pragmatismo, ma che in tutti i casi hanno profondamente riflettuto e studiato non solo l’area di progetto, ma tutta la città di Loano, con le infrastrutture di trasporto che la attraversano e con il suo delicato territorio limitrofo. I progetti sviluppati dagli studenti durante le quindici settimane di lavoro offrono alcuni importanti spunti di riflessione su tre temi principali: lavorare sul costruito; natura in città; mobilità lenta.

Il laboratorio si svolge al primo anno della laurea magistrale e coinvolge quindi studenti con tre anni di studio di architettura alle spalle. La denominazione del laboratorio, “Architettura e spazio urbano”, riflette la composizione dei contributi e cioè “Composizione architettonica” a cura del professor Manfredo di Robilant, “Urbanistica” a cura del professor Matteo D’Ambros, “Tecnologia” a cura della professoressa Elena Montacchini, e “Paesaggio” a cura della professoressa Elisa Cattaneo.