Oggi il Meeting internazionale Città di Savona

E’ il giorno del Meeting internazionale Città di Savona che avrà anche una sfida di respiro internazionale nel giavellotto. Oltre a prove di corsa e salti in estensione di altissimo livello anche i lanci vivranno acuti al diapason al centro sportivo della Fontanassa.

Saranno presenti il triplista azzurro Fabrizio Donato e la sprinter britannica Daryll Neita oltre ad altre medaglie olimpiche. Circoletto rosso sul ceco Vitezslav Vesely, giavellottista ceco con 88.34 di primato personale e con il bronzo di Londra 2012 idealmente al collo. Non solo: Vesely, allenato dal leggendario Jan Zelezny, tuttora primatista del mondo della specialità, vanta anche il titolo mondiale centrato a Mosca 2013 e un oro (Helsinki 2012) e due argenti (Zurigo 2014 e Amsterdam 2016) ai Campionati Europei. Non sarà in ogni caso un “one-man-show”: il cast del giavellotto maschile alla Fontanassa propone addirittura cinque atleti con primati personali oltre gli 80 metri. Nella rassegna organizzata da CUS Savona e CUS Genova e recentemente promossa nel calendario europeo come “Area Permit Meeting EAA” ci saranno pure il detentore del record del meeting, il romeno Alexandru Novac, arrivato a 80.17 lo scorso anno a Savona e poi miglioratosi fino a 86.37, e il top della specialità in Italia conMauro Fraresso (81.79 lo scorso inverno), Roberto Bertolini e Norbert Bonvecchio: la pedana del giavellotto attende grandi spallate. Nell’ottava edizione del meeting che è anche Memorial Giulio Ottolia è prevista anche una gara femminile della specialità, di fatto un vero e proprio Campionato Italiano Assoluto concentrato in una manciata di minuti con le presenze in pedana di Sara Jemai, di Zahra Bani, di Sara Zabarino e della junior Carolina Visca.

A impreziosire ulteriormente il cast della velocità (sarà ospite del meeting John Regis, duecentista vicecampione del mondo con un personale da 19.87 negli Anni Novanta e oggi manager di alcuni velocisti top in gara a Savona) è invece il canadese Brendon Rodney: classe 1992, vanta un personale da 19.96 sui 200 metri, gara che disputerà al Meeting Città di Savona. Il crono risale al 2016, anno in cui Rodney fu bronzo nella 4×100 dei Giochi di Rio: lo sprinter nordamericano fu terzo sempre con il quartetto veloce della foglia d’acero pure ai Mondiali di Pechino 2015. Nello sprint saranno a Savona anche il quattrocentista statunitense Michael Berry, campione mondiale Under 20 con la 4×400 Usa nel 2010 (44.75 di personale), e Semoy Hackett, ragazza di Trinidad e Tobago che ai Campionati Mondiali 2015 fu terza nella 4×100 e che in Liguria correrà i 200 (dove ha un primato da 22.51).

Tirando le somme la riunione annovera grazie ai propri protagonisti quattro medaglie di bronzo olimpiche (più due argenti ai Giochi Olimpici Giovanili), sette medaglie ai Mondiali, cinque podi ai Mondiali giovanili e addirittura 52 piazzamenti in top 3 nei vari campionati continentali tra manifestazioni Assolute e rassegne giovanili tra cui 34 ai Campionati Europei.

È pronto a decollare infine anche l’800 maschile. Il doppio giro di pista, valido comeTrofeo Gin Siccardo, annovererà al via il bosniaco Abedin Mujezinovic, il tricolore Assoluto indoor Simone Barontini (a soli 20 anni uno dei più cristallini talenti del mezzofondo veloce italiano) e altri tre mezzofondisti veloci di spessore comeAbdessalam Machmach, Enrico Riccobon e Mattia Moretti. Il primato del meeting di 1:47.31 (siglato proprio da Mujezinovic) è a rischio.

Il Meeting internazionale Città di Savona sarà raccontato anche dalle telecamere di Sky, presenti con giornalisti e operatori per documentare una manifestazione che ha ormai assunto piena dignità internazionale. La rassegna andrà in diretta streaming su Atletica Italiana Tv (www.atletica.tv) e godrà anche della presenza di inviati della Rai. Main sponsor della manifestazione (in programma dalle ore 16:15 alle ore 19:00 di mercoledì 29 maggio) sono Omnia Medica, Decathlon e Noberasco.

Per ulteriori informazioni: www.meetingsavona.org.

RIEPILOGO DEGLI ATLETI TOP DEL MEETING INTERNAZIONALE

CITTÀ DI SAVONA 2019

UOMINI

100 MT.

ATLETA PB CISSÉ Arthur CIV 9.94 BACON Jaylen USA 9.97 JACOBS Marcell ITA 10.08 ZEZE Mickael FRA 10.16 CATTANEO Federico ITA 10.28 RIGALI Roberto ITA 10.31

200 MT.

ATLETA PB RODNEY Brendon CAN 19.96 DESALU Fausto ITA 20.13 BOCKARIE Solomon NDL 20.37 MANENTI Davide ITA 20.44 ZEZE Mickael FRA 20.47

400 MT.

ATLETA PB MAKWALA Isaac BOT 43.72 BERRY Michael USA 44.75 TRICCA Michele ITA 46.09 LAMBRUGHI Mario ITA 46.37 CASARICO Mattia ITA 46.53

800 MT.

ATLETA PB MUJEZINOVIC Abedin BIH 1.46.20 BARONTINI Simone ITA 1.47.35 MORETTI Mattia ITA 1.47.35

110 HS

ATLETA PB PERINI Lorenzo ITA 13.49 FOFANA Hassane ITA 13.50

LUNGO

ATLETA PB OJIAKU Kevin ITA 8.20 SMALAJ Ismir ALB 8.08 RANDAZZO Filippo ITA 8.05 MUSSO Anton Marco ITA 7.94 TRIO Antonino ITA 7.88i

TRIPLO

ATLETA PB DONATO Fabrizio ITA 17.73 GRECO Daniele ITA 17.70 SCHEMBRI Fabrizio ITA 17.27 BOCCHI Tobia ITA 16.71 CAVAZZANI Daniele ITA 16.55

PESO

ATLETA PB CREMONA Orazio RSA 21.51 FABBRI Leonardo ITA 20.69i TOBALINA Carlos SPA 20.57 BIANCHETTI Sebastiano ITA 19.87

GIAVELLOTTO

ATLETA PB VESELY Vitezlav CZE 88.34 NOVAC Alexandru ROM 86.37 FRARESSO Mauro ITA 81.79 BERTOLINI Roberto ITA 81.68 BONVECCHIO Norbert ITA 80.37

DONNE

100 MT.

ATLETA PB BURCHELL Remona JAM 11.03 AWUAH Kristal GBR 11.16 NEITA Daryll GBR 11.14 HERRERA Johanelis ITA 11.52 DOSSO Zaynab ITA 11.63

200 MT.

ATLETA PB HACKETT Semoy TTO 22.51 ADAM Georgina GBR 23.46 BONICALZA Sofia ITA 23.60 HERRERA Johanelis ITA 23.68 PAVESE Alessia ITA 23.74

100 HS

ATLETA PB BOGLIOLO Luminosa ITA 12.99 PENNELLA Giulia ITA 13.03 WEGIERSKA Angelika ITA 13.30

400 MT.

ATLETA PB BOTLOGETSWE Christine BOT 50.89 CLARK Zoey GBR 51.36 TREVISAN Giancarla ITA 52.63 HOOPER Gloria ITA 53.12 BORGA Rebecca ITA 53.31

GIAVELLOTTO

ATLETA PB BANI Zahra ITA 62.75 ZABARINO Sara ITA 58.62 VISCA Carolina ITA 57.93 JEMAI Sara ITA 58.19