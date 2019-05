Lusben Varazze: avviato il piano strategico di crescita

Varazze. Nel corso degli ultimi due anni sono proseguite speditamente le attività di sviluppo della nuova realtà cantieristica operante nell’area degli ex-cantieri Baglietto. A poco più di tre mesi dalla completa acquisizione da parte di Marina di Varazze, società del Gruppo Azimut|Benetti, il centro di manutenzione e riparazioni Alfa Servizi Nautici entra ufficialmente nel network Lusben, la divisione del Gruppo specializzata in servizi nautici, assumendo la denominazione di Lusben Varazze.

Dal punto di vista strategico, per Marina di Varazze, che è già in possesso della concessione per lo specchio acqueo di fronte al cantiere, l’ingresso in Lusben, una delle più importanti realtà al mondo nel settore della manutenzione e riparazione di yachts, risponde all’obiettivo di garantire un solido programma di sviluppo delle attività e di proseguire, sulla strada della crescita a doppia cifra.

Si tratta di un piano di evidente impatto per l’intero territorio, con ricadute significative in termini sia economici e occupazionali sia di ripresa di un’attività cantieristica che proprio qui affonda le radici di una grande ed eccellente tradizione.

Il centro di manutenzione e riparazione, già operante, occupa un’area di circa 12.000 mq all’interno del Marina. I dati rappresentano un trend economico in rapida e costante crescita: nel 2018 sono transitati 34 yacht dai 30 ai 60 metri per un giro d’affari di oltre 2,5 milioni di euro (+100% rispetto al 2017), mentre la previsione di crescita per il 2019 è superiore al 30%. Il centro conta al momento 9 dipendenti diretti e circa 140 indiretti, considerando l’indotto a regime.

Lusben Varazze, con strutture a terra, piazzali e capannoni, un travel lift da 400 tonnellate e il tratto di porto progettato e realizzato per essere complementare ai servizi a terra, rappresenta il naturale completamento di una struttura portuale di alto livello, con tutte le potenzialità per affermarsi come punto di riferimento nel Mediterraneo.

Marina di Varazze è stata progettata nel rispetto dell’ambiente circostante dallo Studio dell’architetto Aimaro Isola di Torino, affiancato dall’architetto Pietro Venezia di Varazze e, per le opere a mare dallo Studio Bussetti & Cozzi di Genova. Situata a sud-est dell’abitato, Marina di Varazze è costituita da due moli alternati tra di loro e da una banchina centrale. Lo spazio acqueo all’interno del porto è munito di 12 pontili fissi e 3 galleggianti. Immersa nel verde, nel cuore della Riviera Ligure di Ponente. Aperta tutto l’anno, Marina di Varazze offre 800 posti barca, 900 posti auto, 8 stazioni supercharger Tesla, 36 appartamenti ed è un punto di riferimento per chi vuole trascorrere il proprio tempo libero fra yacht, prestigiose residenze, tutte fronte mare, realizzate con finiture di pregio. Facilmente raggiungibile da Milano, Torino e Genova, il moderno complesso ha visto il Gruppo Azimut-Benetti ed il suo Presidente fondamentali attori nello sviluppo e nella realizzazione del progetto. Azimut Benetti, leader mondiale nella costruzione di motoryacht di lusso ha così trasferito la sua lunga e consolidata esperienza nel mondo dello yachting all’arte del bien-vivre in porto.