Serie C, Albissola. Lavezzini: “Ho avuto la fortuna di avere tre allenatori in campo e tre collaboratori fuori che hanno fatto un lavoro sicuramente più grosso del mio”

“Non andremo ad Alessandria in vacanza”

Chiavari (GE). Il tecnico Rino Lavezzini commenta il pareggio e la salvezza della squadra: “Ho avuto la fortuna di avere tre allenatori in campo e tre collaboratori fuori che hanno fatto un lavoro sicuramente più grosso del mio. Mi riferisco a tutta la squadra ed in particolar modo al Capitano a Moretti, Rossini, ai miei collaboratori con cui condivido tutte le mie scelte. Ringrazio il preparatore atletico e quello dei portieri. Ringrazio naturalmente la società che mi ha dato la possibilità di allenare qui dove ho trovato molto di più di quello che mi era stato riferito.

Sulla partita: “Siamo passati al trequartista perchè volevamo cambiare e fare qualcosa di diverso. Non abbiamo affrontato l’ultima in classifica ma una squadra che ha 41 punti e che potrebbe fare i play off. Mi spiace perchè vivo da 27 anni in Toscana e ho tantissimo rispetto per la storia di questo club che non merita questa situazione, è una squadra che ha lottato fino all’ultimo con de ragazzi che si sono impegnati da veri professionisti. La cosa più importante, è che questa squadra è stata costruita in modo intelligente permettendomi anche di cambiare modulo e interpreti. Oggi per esempio siamo partiti 3-5-2 e poi siamo passati al 4-3-1-2 con una squadra molto giovane. L’unica cosa che mi dispiace è che qualcuno ha detto che sabato andiamo ad Alessandria regalando la partita. Non sarà così perchè ce la giocheremo alla morte, io sono venuto qui per salvare la squadra sul campo e non perchè gli altri prendono penalizzazioni. Un conto è chiudere a quota 28 e un altro è arrivare a 31 punti. Mi dispiace aver sentito dire questo perchè io ho rispetto per gli altri ma pretendo lo stesso rispetto anche per mee la mia squadra”.