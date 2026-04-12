Diga di Genova, affondato il 18° cassone da 40 metri

Prosegue secondo programma l’avanzamento del cantiere della nuova diga foranea di Genova: è stato affondato oggi il diciottesimo cassone che comporrà l’opera. Il progetto è realizzato per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Il cassone, 40 m di lunghezza, 28 m di larghezza e 18,70 di altezza, si inserisce nella sequenza delle strutture che costituiranno il nuovo sistema di protezione dello scalo genovese, progettato per garantire condizioni operative adeguate alle navi di nuova generazione.

L’avanzamento complessivo dell’opera procede in modo regolare, con lo sviluppo progressivo delle attività previste e il posizionamento degli elementi strutturali in linea con il progetto esecutivo approvato.

Tra le altre lavorazioni, è in corso di realizzazione un articolato sistema di monitoraggio che renderà disponibili tutti i dati in tempo reale ai vari attori del progetto. Considerata la straordinaria profondità operativa, fino a -50 metri, e il carattere fortemente innovativo delle attività di monitoraggio offshore, l’installazione della strumentazione è stata sviluppata con un approccio progressivo. Una parte degli strumenti previsti – in particolare piezometri e profilometri – è già installata e pienamente funzionante. Parallelamente è in corso una soluzione tecnica integrativa per completare l’installazione degli inclinometri, mediante perforazioni e posizionamenti effettuati direttamente dai cassoni già posati.

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