Savona, ubriaco percorre a folle velocità sulla propria auto Via Crispi danneggiando auto e scooter: danneggiato

Un uomo alla guida della propria auto è stato denunciato per aver percorso ad altissima velocità Via Crispi danneggiando auto e moto parcheggiate. L’uomo ha fermato l’auto in Via Boselli dove è rientrato nella propria abitazione. A dare l’allarme i cittadini che hanno avvisato le forze dell’ordine che hanno avviato le ricerche. L’uomo è stato trovato in stato di ebbrezza e denunciato per aver superato il limite consentito.