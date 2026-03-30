Savona, ubriaco percorre a folle velocità sulla propria auto Via Crispi danneggiando auto e scooter: danneggiato

Un uomo alla guida della propria auto è stato denunciato per aver percorso ad altissima velocità Via Crispi danneggiando auto e moto parcheggiate. L’uomo ha fermato l’auto in Via Boselli dove è rientrato nella propria abitazione. A dare l’allarme i cittadini che hanno avvisato le forze dell’ordine che hanno avviato le ricerche. L’uomo è stato trovato in stato di ebbrezza e denunciato per aver superato il limite consentito.
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