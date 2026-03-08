Calcio, la Sampdoria è la squadra materasso della B: umiliata a Frosinone, Via SUBITO Gregucci e Foti

Sampdoria senza dignità e senza vergogna. La squadra blucerchiata viene umiliata dal Frosinone e precipita in zona retrocessione. La buona notizia per i tifosi potrebbe arrivare dall’esonero che nelle prossime ore potrebbe essere formalizzato nei confronti della coppia Gregucci-Foti o dalla squalifica che il TFN potrebbe infliggere per la questione patentino di Foti che, di fatto, costringerebbe la società a cambiare guida tecnica. I sostituti potrebbero essere Fabio Pecchia, Giuseppe Iachini o la promozione di Attilio Lombardo. Ciò che è evidente è la perdita di controllo totale della squadra da parte dei due mister. Impossibile proseguire oltre se non si vuole precipitare in Serie C con un organico che potrebbe ambire almeno al centro classifica. Attualmente la guida tecnica blucerchiata è una “barzelletta” con un allenatore assente per motivi di salute (a proposito, in bocca al lupo per una pronta ripresa perchè la salute vale più di una partita di calcio) e un secondo mister che non ha i titoli per stare in panchina e che di fatto è un “abusivo”. Il tutto si consuma con la complicità di una società assente di cui non si conosce bene chi comanda, chi fa cosa e quali ruoli siano coperti da chi. Il Frosinone ha irriso i blucerchiati spianandoli sotto il profilo del gioco e della personalità. La baracca blucerchiata è rimasta in piedi almeno per tutto il primo tempo grazie alle parate di MArtinelli che ha evitato una catastrofe sportiva. Le reti sono arrivate al 25′ con Fiori, al 49′ con Raimondo e al 64′ con Corrado. La Sampdoria ha costruito in tutti i 90′ una sola vera e propria palla goal con Brunori che ha sbagliato solo davanti al portiere del Frosinone ma a risultato già acquisito. Gli 800 tifosi della Sampdoria al termine del match hanno contestato squadra e società ma questo sembra non interessate minimamente al club che continua ad essere totalmente assente.

FROSINONE-SAMPDORIA 3-0

MARCATORI pt 25′ Fiori; st 4′ Raimondo, 18′ Corrado.

FROSINONE (4-3-3)

Palmisani; J. Oyono (6′ st A. Oyono), J. Gelli, Calvani, Corrado; Calò (31′ st Vergani), F. Gelli, Cichella;Ghedjemis (st 22′ Fini), Raimondo (31′ st Koustoupias), Fiori (st 22′ Kvernadze). A disp. Pisseri, Lolic, Kone, Marchizza, Masciangelo, Ndow, Zilli. All. Alvini.

SAMPDORIA (3-5-2)

Martinelli; Palma, Abildgaard, Viti (21′ st Barak); Di Pardo (36′ st Depaoli), Ricci (36′ st Casalino), Esposito (11′ st Cherubini), Begic, Cicconi; Brunori, Soleri (21′ st Pafundi). A disp. Coucke, Ghidotti, Ferrari, Giordano, Hadzukadunic, Ricco. All. Foti (Gregucci indisponibile).

ARBITRO

La Penna di Roma 1

